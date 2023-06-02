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В Краснодаре должник прятал свой внедорожник от приставов на подземной парковке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dolzhnik-pryatal-svoj-vnedorozhnik-ot-pristavov-na-podzemnoj-parkovke
В Краснодаре должник прятал свой внедорожник от приставов на подземной парковке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Краснодара задолжал 900 тыс. рублей, оказал некачественные услуги по ремонту.

Судебные приставы установили, что, кроме официальных доходов, должнику принадлежит внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. При этом мужчина сказал, что машина находится в другом регионе, о ее точном местонахождении ему неизвестно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы нашли автомобиль на подземной парковке одного из элитных жилых комплексов на Кубанской набережной в Краснодаре и арестовали. При этом должник снял с машины номера, чтобы ее было сложнее идентифицировать. Внедорожник опечатали и оставили на ответственное хранение должнику. Если задолженность не будет погашена, машину отправят на принудительную реализацию.

Читайте также: приставы взыскали более 750 млн рублей долгов по алиментам в Краснодарском крае с начала года.

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