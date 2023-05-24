Приставы взыскали более 750 млн рублей долгов по алиментам в Краснодарском крае с начала года

В этом году с неплательщиков алиментов взыскали 752 млн 860 тыс. рублей — на 145,5 млн больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Кроме того, в январе-апреле возбудили 681 уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов и разыскали 211 должников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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