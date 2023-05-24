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Приставы взыскали более 750 млн рублей долгов по алиментам в Краснодарском крае с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pristavy-vzyskali-bolee-750-mln-rublej-dolgov-po-alimentam-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda
Приставы взыскали более 750 млн рублей долгов по алиментам в Краснодарском крае с начала года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В этом году с неплательщиков алиментов взыскали 752 млн 860 тыс. рублей — на 145,5 млн больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Кроме того, в январе-апреле возбудили 681 уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов и разыскали 211 должников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Читайте также: около 250 машин за один день арестовали приставы у должников в Краснодарском крае. Всего за день рейда приставы взыскали более 18,6 млн рублей. Из них 1,6 млн — в Краснодаре. Составили 254 акта описи и ареста имущества, в основном — арестовывали машины.

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