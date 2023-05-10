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Около 250 машин за один день арестовали приставы у должников в Краснодарском крае

Происшествия
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Около 250 машин за один день арестовали приставы у должников в Краснодарском крае
Фото ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Во всех городских и районных отделениях ГУ ФССП России по Краснодарскому краю провели однодневный рейд по поиску должников.

В Краснодаре работали 5 мобильных групп судебных приставов и инспекторов ГИБДД, которые при помощи аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» вычисляли машины должников.

Всего за день рейда приставы взыскали более 18,6 млн рублей. Из них 1,6 млн — в Краснодаре. Составили 254 акта описи и ареста имущества, в основном — арестовывали машины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Многие должники платили долги на месте с помощью онлайн-сервисов. Остальным вручили квитанции об оплате в течение 10 дней. После того, как деньги поступят на счет, арест с машин снимут. Если должники не заплатят долги, арестованный транспорт выставят на продажу.

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