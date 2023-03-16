Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Почти 700 штрафов оплатил житель Краснодарского края, чтобы не лишиться своего Land Rover

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-700-shtrafov-oplatil-zhitel-krasnodarskogo-kraya-chtoby-ne-lishitsya-svoego-land-rover
Почти 700 штрафов оплатил житель Краснодарского края, чтобы не лишиться своего Land Rover
Фото ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

В Успенском районе сотрудники ГИБДД совместно с приставами остановили Land Rover.

Владелец автомобиля оказался фигурантом 698 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, налоговых сборов, а также исполнительского сбора на общую сумму 988 тыс. рублей. На месте на иномарку составили акт ареста без права пользования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

На следующий день должник сам пришел в отделение судебных приставов и погасил всю задолженность.

Читайте также: житель Белореченского района накопил 425 дорожных штрафов на сумму 765 тыс. рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному
Маргарите Симоньян пришлось объясниться, почему она перекрестилась не по-православному
Ушла эпоха: что появится на месте аквапарка «Бегемот» в Геленджике
Ушла эпоха: что появится на месте аквапарка «Бегемот» в Геленджике
Мужчина и женщина напали на двух девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре
Мужчина и женщина напали на двух девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре
Американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Видео
Американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Видео
СК проверит информацию об избиении 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре
СК проверит информацию об избиении 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Песков заявил, что выдача повесток в военкоматы не связана с новой волной мобилизации
  2. Мужчина, обвиняемый в убийстве 5-летнего пасынка в Краснодаре, не признал свою вину
  3. Для моста в Японском саду парка «Краснодар» выбрали финальный вариант подсветки
  4. Арендаторы ТРЦ «Карнавал» в Краснодаре написали в прокуратуру коллективную жалобу
  5. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  6. Территорию швейной фабрики в центре Краснодара около Кооперативного рынка превратят в модное место
Прямой эфир
Мы в соцсетях