Почти 700 штрафов оплатил житель Краснодарского края, чтобы не лишиться своего Land Rover

В Успенском районе сотрудники ГИБДД совместно с приставами остановили Land Rover.

Владелец автомобиля оказался фигурантом 698 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, налоговых сборов, а также исполнительского сбора на общую сумму 988 тыс. рублей. На месте на иномарку составили акт ареста без права пользования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

На следующий день должник сам пришел в отделение судебных приставов и погасил всю задолженность.

Читайте также: житель Белореченского района накопил 425 дорожных штрафов на сумму 765 тыс. рублей.