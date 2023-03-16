Почти 700 штрафов оплатил житель Краснодарского края, чтобы не лишиться своего Land Rover
Происшествия
16.03.2023 09:30
В Успенском районе сотрудники ГИБДД совместно с приставами остановили Land Rover.
Владелец автомобиля оказался фигурантом 698 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, налоговых сборов, а также исполнительского сбора на общую сумму 988 тыс. рублей. На месте на иномарку составили акт ареста без права пользования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
На следующий день должник сам пришел в отделение судебных приставов и погасил всю задолженность.
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