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Поймали в Москве: житель Кубани оплатил 425 автоштрафов, чтобы не потерять Mercedes

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pojmali-v-moskve-zhitel-kubani-oplatil-425-avtoshtrafov-chtoby-ne-poteryat-mercedes
Поймали в Москве: житель Кубани оплатил 425 автоштрафов, чтобы не потерять Mercedes
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Белореченского района накопил 425 дорожных штрафов на сумму 765 тыс. рублей. Выплачивать долги несознательный гражданин не торопился.

Приставы не могли найти ни самого должника, ни его имущество. Однако им удалось получить информацию о том, что нарушитель часто ездит на заработки в Москву на собственном автомобиле, причем по одному и тому же маршруту.

В итоге черный Mercedes-Benz C200 задержали московские сотрудники ДПС. На основании спецпоручения, вынесенного судебным приставом Белореченского района, его столичный коллега составил акт описи и ареста имущества. У должника изъяли иномарку и поместили ее на спецстоянку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Через несколько дней нарушитель выплатил 1 млн 264 тыс. рублей, из которых 765 тыс. рублей — основная сумма неоплаченных штрафов и 498 тыс. рублей — исполнительский сбор.

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