Не платил алименты и лишился машины: Mercedes жителя Краснодара арестовали за долги
Экономика
01.02.2023 11:13
Мужчина задолжал 475 тыс. 590 рублей на содержание своего ребенка. Приставы выяснили, что должнику принадлежит автомобиль Mercedes-Benz 2018 года выпуска.
Установить местонахождения машины удалось не сразу. Автомобиль объявили в розыск. Совместно с сотрудниками Межрайонного отдела по розыску должников и их имущества иномарку нашли. Был составлен акт ареста. Машину изъяли и передали на ответственное хранение его бывшей жене, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Если несознательный отец не погасит задолженность по алиментам в ближайшее время, Mercedes направят на реализацию.
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