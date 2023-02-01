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Не платил алименты и лишился машины: Mercedes жителя Краснодара арестовали за долги

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-platil-alimenty-i-lishilsya-mashiny-mercedes-zhitelya-krasnodara-arestovali-za-dolgi
Не платил алименты и лишился машины: Mercedes жителя Краснодара арестовали за долги
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина задолжал 475 тыс. 590 рублей на содержание своего ребенка. Приставы выяснили, что должнику принадлежит автомобиль Mercedes-Benz 2018 года выпуска.

Установить местонахождения машины удалось не сразу. Автомобиль объявили в розыск. Совместно с сотрудниками Межрайонного отдела по розыску должников и их имущества иномарку нашли. Был составлен акт ареста. Машину изъяли и передали на ответственное хранение его бывшей жене, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Если несознательный отец не погасит задолженность по алиментам в ближайшее время, Mercedes направят на реализацию.

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