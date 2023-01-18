Арестовали Mercedes: 63 дорожных штрафа накопила жительница Анапы
Происшествия
18.01.2023 10:59
Судебные приставы Анапы арестовали Mercedes-Benz E-240, принадлежащий злостной нарушительнице ПДД.
Владелица иномарки накопила 63 дорожных штрафа. Выплачивать их женщина не спешила.
Приставы установили, что должнице принадлежит автомобиль марки Mercedes. На машину составили акт ареста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю
Теперь женщине, чтобы не потерять автомобиль, предстоит выплатить все долги.
Читайте также: в России к Новому году число невыездных должников достигло рекордного за 15 лет показателя.
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