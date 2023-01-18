Арестовали Mercedes: 63 дорожных штрафа накопила жительница Анапы

Судебные приставы Анапы арестовали Mercedes-Benz E-240, принадлежащий злостной нарушительнице ПДД.

Владелица иномарки накопила 63 дорожных штрафа. Выплачивать их женщина не спешила.

Приставы установили, что должнице принадлежит автомобиль марки Mercedes. На машину составили акт ареста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Теперь женщине, чтобы не потерять автомобиль, предстоит выплатить все долги.

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