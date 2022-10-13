В Краснодаре дольщикам стройфирмы «Серебряные пруды» выплатили более 58 млн рублей компенсации

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным прокуратуры, в 2014 году ООО «Серебряные пруды» начало привлекать деньги дольщиков для строительства многоэтажного жилого дома на улице Россинского в Краснодаре.

Работы на объекте прекратились в связи с неисполнением застройщиком принятых обязательств по завершению строительства. Застройщика уже привлекли к уголовной ответственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Наблюдательный совет Фонда развития территорий по ходатайству властей Краснодарского края принял решение восстановить права дольщиков ООО «Серебряные пруды» путем выплаты денежной компенсации.

Обманутые дольщики уже получили выплаты на общую сумму более 58 млн рублей. Долгострой исключили из единого реестра проблемных объектов.

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