В Сочи дольщикам ЖК «Ямайка» выплатили более 4 млрд рублей

В Сочи дольщикам ЖК «Ямайка» выплатили более 4 млрд рублей

Восстановление прав дольщиков на курорте обсудили на совещании под председательством замглавы Министерства строительства РФ Никиты Стасишина.

Перед началом совещания он осмотрел два объекта долевого строительства — ЖК «Фазатрон» и ЖК «Ямайка».

«Фазатрон» достраивает компания «Альпика». Его планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Более 2,2 тыс. дольщиков смогут въехать в свои квартиры.

Дольщикам «Ямайки» выплатили компенсации на общую сумму более 4 млрд рублей. Выплаты получили 431 человек. ЖК исключили из Единого реестра проблемных объектов.

«Руководство страны и края ставит задачу до конца 2023 года полностью решить проблемы обманутых дольщиков, и мы ее выполним. На сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов на территории Сочи остается 9 жилых комплексов, по каждому проблемному объекту нами разработан четкий алгоритм действий», — заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, семь проблемных домов достроят за счет инвесторов. Один ЖК застройщик достраивает за собственные деньги. Еще по одному проблемному дому ожидают решение Фонда развития территорий, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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