В Краснодаре до октября ограничат движение на улице Лизы Чайкиной

На улице Лизы Чайкиной в микрорайоне КСК до 30 сентября частично ограничат движение автомобилей.

Ограничение введут по двум полосам улицы при движении от Сормовской в сторону Уральской около дома № 2/3. От улицы Сормовской в направлении Уральской движение организуют по одной из встречных полос.

Такие меры вводят для подключения строящегося крупного жилого комплекса к сетям водоснабжения.

Водителей просят быть внимательными на данном участке и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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