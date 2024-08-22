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В Краснодаре до октября ограничат движение на улице Лизы Чайкиной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-do-oktyabrya-ogranichat-dvizhenie-na-ulitse-lizy-chajkinoj?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Краснодаре до октября ограничат движение на улице Лизы Чайкиной
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На улице Лизы Чайкиной в микрорайоне КСК до 30 сентября частично ограничат движение автомобилей.

Ограничение введут по двум полосам улицы при движении от Сормовской в сторону Уральской около дома № 2/3. От улицы Сормовской в направлении Уральской движение организуют по одной из встречных полос.

Такие меры вводят для подключения строящегося крупного жилого комплекса к сетям водоснабжения.

Водителей просят быть внимательными на данном участке и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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