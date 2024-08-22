В Краснодаре до октября ограничат движение на улице Лизы Чайкиной
Общество
22.08.2024 13:22
На улице Лизы Чайкиной в микрорайоне КСК до 30 сентября частично ограничат движение автомобилей.
Ограничение введут по двум полосам улицы при движении от Сормовской в сторону Уральской около дома № 2/3. От улицы Сормовской в направлении Уральской движение организуют по одной из встречных полос.
Такие меры вводят для подключения строящегося крупного жилого комплекса к сетям водоснабжения.
Водителей просят быть внимательными на данном участке и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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