В Краснодаре до конца августа ограничат движение на улице Седина

На пересечении улиц Седина и Орджоникидзе 21 августа стартовали ремонтные работы по замене коллектора.

На участке специалисты Росводоканала открытым способом отремонтируют канализационный коллектор диаметром 800 мм. Глубина залегания сетей — до 3,5 м. Отключать услуги водоотведения у жителей близлежащих домов не планируют.

«Плановый ремонт сетей позволит предотвратить риски возникновения аварийных ситуаций при дальнейшей эксплуатации коллектора и повысит надежность всей системы водоотведения жителей центральной части города», — отметил начальник цеха по эксплуатации канализационных сетей и КНС «Росводоканал Краснодар» Игорь Блажевич.

На время проведения работ с 20 по 30 августа частично ограничат движение на улице Седина от Ленина до Орджоникидзе, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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