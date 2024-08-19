С 1 сентября ВНИИМК закроет свою территорию для прохожих в центре Краснодара

Последние годы территория Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур на улице Филатова была открыта для всех желающих по будням с 7:00 до 19:00.

Однако уже с 1 сентября проход на территорию ВНИИМК ограничат. Теперь он будет доступен только сотрудникам и гостям института.

Территория ВНИИМК пользовалась популярностью у жителей соседних многоквартирных домов микрорайонов Школьный и Табачная фабрика. Многие люди через институт сокращали путь между улицами Филатова и Пустовойта.

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