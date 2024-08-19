Долгожданный железнодорожный переход открыли под Северным мостом в Краснодаре

Новый ж/д переход связывает улицы Тихорецкую и Новороссийскую в районе переулка Веселого.

Переход в этом месте открыли только на днях по многочисленным просьбам местных жителей. Многие люди с раннего утра до позднего вечера переходили железнодорожные пути в этом месте, вопреки запрету. Активное движение поездов создавало угрозу для пешеходов.

Для удобства людей на ж/д путях появился настил для комфортного перехода с одной стороны на другую. Этот путь стал самым коротким между микрорайонами РМЗ и Школьным. Он заметно упростит дорогу к парку «Краснодар» и стадиону.

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