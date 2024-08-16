Подрядчик рассказал о строительстве подземного перехода-долгостроя в Краснодаре

Строительство подземного перехода через улицу Красных Партизан в районе краевой клинической больницы № 2 продолжается в кубанской столице.

Сейчас подрядчик завершает строительно-монтажные работы по переустройству газа и канализации К-1, а также обратную засыпку котлована.

Кроме того, продолжается устройство дорожной одежды на парковке и подготовка ленточного фундамента остановочных павильонов.

1 / 8

«Начато погружение шпунтовых свай для строительства второй части подземного перехода. В первой части перехода еще идут работы по укладке гранитной плитки и установки лотков водоотвода», — написал депутат ЗСК Александр Карпенко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Краснодара завершили первый этап строительства подземного перехода.