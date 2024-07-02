В центре Краснодара завершили первый этап строительства подземного перехода

Речь идет о подземном переходе на улице Красных Партизан. Два года назад власти города подсчитали, что трафик пешеходов на данном участке превышает 2 тыс. человек в час. Потому там решили сделать подземный пешеходный переход.

Провели конкурс, выбрали подрядчика, но сдать в срок объект он не смог, и в итоге договор с ним расторгли. В ноябре прошлого года стройка остановилась, и весной 2024-го мэрия подписала контракт с новым подрядчиком.

По проекту, длина тоннеля подземного перехода должна быть больше 35 м. Его оборудуют лифтами и пандусами для маломобильных граждан. Здесь также отремонтируют тротуары и обновят остановочные павильоны. В планах — построить парковку, которую разместят на месте снесенного рынка.

На одной из сторон улицы уже завершили работы в котловане, установили металлические каркасы, скоро их начнут обшивать.

«Основные работы на подземном пешеходном переходе со стороны Краевой клинической больницы № 2 завершились. Теперь на этом участке дороги действует новая схема ограничений движения. Две центральны полосы открыли. Сейчас стройка переместилась на другую строну — к жилым домам», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Кристина Макуха.

Сейчас рабочие монтируют ограждение и разгружают стройматериалы. Чтобы приступить к основному этапу, необходимо сначала переустроить коммуникации — освещение, водопровод, канализацию, линии связи и газоснабжения. На это уйдет около месяца.

На время проведения работ для автомобилей закрыли две полосы движения, проходящих вдоль пятиэтажек. Участок составляет около 300 м.

«Красных Партизан — это магистраль, шестиполосная въездная улица. Надеюсь, что у нас больше не будет сбоев на данном объекте. Еще раз хотел бы извиниться перед всеми краснодарцами за эти неудобства, с которыми они столкнулись», — говорит глава Краснодара Евгений Наумов.

Завершить строительство нового подземного перехода планируют в сентябре.