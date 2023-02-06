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В Краснодаре до конца года запустят 14 электробусов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-do-kontsa-goda-zapustyat-14-elektrobusov
В Краснодаре до конца года запустят 14 электробусов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Электротранспорт будут использовать для обслуживания муниципального автобусного маршрута № 2Е депо № 1 — вокзал Краснодар 1.

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, Краснодарский край принял участие в первом этапе комплексной федеральной программы развития городского электрического транспорта.

«Электробусы мобильны, комфортны и экологичны. Это один из наиболее эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в крупных городах», — добавил он.

Сейчас Кубань готовит заявки на предоставление федеральной субсидии. В ближайшее время Минтранс РФ объявит отбор для участия в мероприятии. До конца текущего года планируют запустить 14 электробусов в Краснодаре.

С прошлого года регион участвует в пилотном проекте по развитию электрозарядной инфраструктуры. На Кубани построили 89 станций для электротранспорта. В этом году установят еще 47 быстрых зарядок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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