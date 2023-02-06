В Краснодаре до конца года запустят 14 электробусов
Электротранспорт будут использовать для обслуживания муниципального автобусного маршрута № 2Е депо № 1 — вокзал Краснодар 1.
По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, Краснодарский край принял участие в первом этапе комплексной федеральной программы развития городского электрического транспорта.
«Электробусы мобильны, комфортны и экологичны. Это один из наиболее эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в крупных городах», — добавил он.
Сейчас Кубань готовит заявки на предоставление федеральной субсидии. В ближайшее время Минтранс РФ объявит отбор для участия в мероприятии. До конца текущего года планируют запустить 14 электробусов в Краснодаре.
С прошлого года регион участвует в пилотном проекте по развитию электрозарядной инфраструктуры. На Кубани построили 89 станций для электротранспорта. В этом году установят еще 47 быстрых зарядок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: регионы РФ смогут обновить парк общественного транспорта по льготному лизингу.
- В Краснодарском крае со старосты храма взыскали 7,1 млн рублей за мошенничество
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Путин выразил готовность помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения
- Товарный поезд наехал на легковушку в Курганинском районе
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России