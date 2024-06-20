В Краснодаре до 3 тыс. рублей увеличили выплату малоимущим многодетным семьям

Решение об увеличении выплаты приняли 20 июня на 75 заседании Гордумы.

«Еще одно решение — увеличить единовременную денежную выплату малоимущим многодетным семьям. На каждого члена семьи будет направлено по 3 тыс. рублей вместо 1,8 тыс.. Для нас очень важно в Год семьи оказать особую поддержку родителям, воспитывающим нескольких детей», — заявил глава города Евгений Наумов.

Индексацию единовременной выплаты не проводили с 2017 года — ее размер требовал пересмотра. Такую меру приняли, чтобы увеличить социальную защищенность малообеспеченных краснодарцев. За соцподдержкой малоимущая многодетная семья может обращаться раз в полгода.

Заявление можно подать в МФЦ или управление по социальным вопросам на улице Одесской, 1. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 8 (861) 215-61-53 и 8 (861) 215-61-54, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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