Кондратьев: на повышение зарплаты педагогов добавили 800 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в сессии ЗСК. Депутаты обсудили корректировки бюджета на этот год и плановый трехлетний период.

По словам губернатора, рост собственных доходов будут выделять на повышение зарплат педагогов и воспитателей детсадов. Он добавил, что новые детсады в Краснодаре не работают на полную мощность из-за нехватки кадров. Так, регион делает все, чтобы решить эту проблему. На повышение зарплаты педагогов добавили 800 млн рублей, в том числе воспитателям детских садов ― 500 млн рублей.

«Также 300 млн рублей добавляем на программу выплат на первый взнос по ипотеке. У нас в эту программу входят педагоги, врачи и социальные работники и вот теперь воспитатели. Уверен, все это поможет повысить престиж профессии педагога», ― добавил глава Кубани.

На региональную господдержку по ипотеке педагогов, медиков, социальных работников в этом году направят 1,2 млрд рублей. Выплату в 1 млн рублей на первоначальный взнос смогут получить те, кто нуждается в улучшении жилищных условий и работает в государственной системе образования. Помимо этого, корректировки в бюджет позволят поднять уровень зарплат педагогов дошкольных учреждений образования до среднерегионального показателя.

Новая мера поддержки вводится также для педагогов профессионального образования. За кураторство группы специалисты будут каждый месяц получать по 10 тыс. рублей. Аналогичную выплату, по 5 тыс. рублей, уже получают учителя за классное руководство в школах. Теперь эта выплата составит 10 тыс. рублей. На стимулирование сотрудников техникумов, колледжей и школ в бюджете этого года предусмотрели 291 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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