Грантовую поддержку для молодых преподавателей расширили в Краснодаре

На заседании Гордумы 20 июня депутаты приняли несколько важных социальных решений. В совещании принял участие глава Краснодара Евгений Наумов.

Как рассказал мэр краевой столицы, расширится действие ежегодного гранта на 50 тыс. рублей для молодых педагогов.

«Теперь претендовать на него смогут специалисты в возрасте до 35 лет. Увеличим и число педагогов, которые смогут получить поддержку — с 60 до 80 в год», — написал Наумов в Telegram.

Кроме того, для специалистов, обучающихся на последних курсах педагогических вузов и колледжей, предусмотрели грант на 25 тыс. рублей.

«Каждый год мы вводим колоссальное количество новых образовательных учреждений, нам необходимо обеспечить их кадрами. Денежная поддержка — один из стимулов для молодых преподавателей», — подчеркнул глава Краснодара.

Также на совещании решили увеличить единовременную выплату малоимущим многодетным семьям. Теперь на каждого члена семьи можно будет получить по 3 тыс. рублей, вместо 1,8 тыс.

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