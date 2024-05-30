Победителей конкурса «Гранты Губернатора Кубани» наградили в Краснодаре

Его участниками стали руководители и бухгалтеры социально-ориентированных некоммерческих организаций, а также работники СМИ. Свои проекты представили более 100 учреждений.

«Наша организация стала победителем с проектом «Физическая реабилитация» для детей с двигательными и сочетанными нарушениями развития. В рамках этого проекта будет проведен целый комплекс занятий — это занятия по адаптивной физической культуре, сенсорные интеграции, занятия на адаптивном скалодроме и для детей с тяжелыми нарушениями — это занятия в экзоскелете», — рассказала председатель АНО «Центр развития благотворительных программ «Край милосердия» Наталья Попова.

В этом году приоритетными направлениями конкурса стали военно-патриотическое воспитание и социальная поддержка граждан. Награды победителям вручили почетные гости.

«Суммы поддержки в крае достигли беспрецедентных высот, размеров — 500 млн. В этой части мы разыграли только одну треть, предстоят еще конкурсы. Мы уже в лидерах России по объемам поддержки НКО. Это действительно наша с вами общая заслуга», — отметил заместитель Губернатора Краснодарского края Александр Топалов.

Всего было подано 254 заявки. К реализации своих инициатив победители приступят с 1 июня. Конкурс стал первым проектом Центра развития гражданского общества, созданного по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

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