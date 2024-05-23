Председателей ТОС Кубани отметили на зональном совещании ЗСК в Каневском районе

В рамках встречи подвели итоги работы за прошлый год и наградили самых успешных и целеустремленных жителей, которые делают жизнь на селе лучше.

Так, в хуторе Краснострелецком Ленинградского района вскоре появится благоустроенная общественная территория. Здесь живут всего 160 человек, но это не значит, что им не нужна красивая зона отдыха.

Все благодаря председателю ТОС Людмиле Горбенко. Ее проект «Место встречи» получил президентский грант, власти поселения добавили средств, и сейчас в хуторе строят беседку и укладывают тротуарную плитку. Потом установят лавочки, урны и выполнят озеленение.

Людмила Горбенко показала журналистам все сокровища своего хутора. Здесь, к примеру, есть музей, где все экспонаты собраны у местных жителей. Также есть кукольный театр и развлечение для жителей постарше — настольный теннис и старый бильярд.

Женщину волнует каждая мелочь, но она берется и за глобальные задачи, чтобы доказать, что хутор не означает нечто древнее и вымирающее.

«По-новому будет выглядеть современная завалинка. То есть место, где хуторяне обсуждают последние новости и встречают праздники. По проекту здесь поставят длинный стол, вокруг скамейки. Позже высадят деревья и кустарники, 40 саженцев уже закупили», — сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Это уже третий грант, который принесла Людмила Горбенко в хутор. Общественницу отметили на зональном совещании ЗСК, которое прошло в станице Каневской. Самым продуктивным председателям ТОС вручили по 400 тыс. и 600 тыс. рублей, а победителям конкурса — по 1 млн рублей.

На выигранные деньги в хуторе планируют отсыпать дорогу, чтобы к месту встречи тропа не зарастала.

«Манная каша с неба не свалится, и под лежачий камень вода не побежит, если ты с места не сдвинешься. А если ты будешь сам стучаться, тебе всегда откроют двери. Я так думаю. Вот и стучусь всем, кому возможно, пишу проекты», — говорит председатель ТОС хутора Краснострелецкого Людмила Горбенко.

Местные жители отметили, что за последние годы хутор преобразился. И это в том числе заслуга председателя ТОС. Здесь провели интернет, появилась устойчивая сотовая связь, отремонтировали дорогу, сейчас в хутор ведут газ — нужно проложить 12 км трубы.

Пока грант не выигран, но Людмила Горбенко уже пообещала хуторским детям, что у них вскоре будет детская и спортивная площадки.