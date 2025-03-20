В Краснодаре для благоустройства парка «Солнечный остров» изменят режим ООПТ

В краевой столице разработали концепцию развития парка «Солнечный остров». Чтобы ее реализовать, министерство природных ресурсов Краснодарского края внесет изменения в режим особой охраны особо охраняемых природных территорий.

Парк «Солнечный остров» — ООПТ регионального значения. Для территории установлен режим особой охраны, он содержит запреты и ограничения на проведение ряда работ.

Так, к примеру, здесь нельзя изменять природный ландшафт, обустраивать новые дороги и тропы, прокладывать линии электропередачи и другие коммуникации. Также запрещено строить новые сооружения, которые не связаны с работой памятника природы. Кроме того, нельзя проводить все виды земляных гидротехнических и строительных работ. Исключение составляют мероприятия по эксплуатации и ремонту уже существующих сооружений и коммуникаций.

При этом концепция развития парка предполагает обновление архитектурного облика территории, создание новых троп и элементов благоустройства, строительство новых сетей освещения.

Работы по разработке концепции «Солнечного острова» продолжат после изменения режима особой охраны, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на департамент хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара.

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