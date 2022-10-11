В Краснодаре директор учебного центра «заработал» 5 млн рублей, обучая несуществующих людей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Глава профессиональной образовательной организации заключил договор с региональным оператором об организации обучения и допобразования для пострадавших от последствий эпидемии COVID-19.

В период с октября по декабрь 2020 года директор, 37-летний житель Краснодара, нашел в интернете данные граждан якобы желающих пройти обучение. Он зарегистрировал от их имени заявки на специальном электронном ресурсе. Потом он внес эти данные в приказы о зачислении. После того, как срок «обучения» подошел к концу, он подготовил удостоверения о повышении квалификации.

На основании ложных сведений о количестве обучающихся, на счет учебного центра поступило порядка 5 млн рублей. Их злоумышленник присвоил.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд . За мошенничество мужчине грозит до шести лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде. Для возмещения ущерба суд арестовал его автомобиль стоимостью около 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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