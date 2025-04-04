В Краснодаре девушка пыталась выбить дверь автобуса, решив выйти посреди дороги

Инцидент произошел 4 апреля около 09:00 в автобусе №52, который в тот момент ехал по улице Солнечной. Случившееся сняли на видео и выложили в соцсетях.

По словам очевидцев, девушка начала скандалить, потому что ей не открыли дверь. Пассажирка пыталась выбить стекло, нажимать кнопки на приборной панели и хватала водителя, рассказали свидетели инцидента. В это время автобус стоял на второй полосе дороги.

Произошедшее прокомментировали в МУП «КТТУ». По информации пресс-службы предприятия, девушка села в автобус на остановке «ул. Центральная». Через несколько минут после посадки пассажирка захотела покинуть транспорт. Однако автобус уже отъехал от остановки и двигался по средней полосе.

Водитель, следуя должностной инструкции, отказал пассажирке в просьбе. Тогда девушка попыталась самостоятельно открыть первую дверь автобуса.

«Понимая, какой опасности подвергает себя пассажир, сотрудник троллейбусного депо №1 воспрепятствовал дальнейшим попыткам девушки выйти на проезжую часть и благополучно высадил ее на следующей остановке «ул. Солнечная», — говорится в сообщении.

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