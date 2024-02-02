В Краснодаре дебошир скакал на диване и распивал спиртное в мебельном магазине

Сигнал «Тревога» из ТРК на улице Уральской поступил сотрудникам вневедомственной охраны 2 февраля.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей мебельного магазина запрыгнул на дорогостоящий диван и стал распивать алкоголь.

Администратор сделал ему замечание. Однако дебошир, 33-летний житель Адыгеи, устроил скандал. Он нецензурно выражался и размахивал руками. На неоднократные требования прекратить не реагировал.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани пьяный посетитель кафе снял майку и провоцировал ссору с барменом.