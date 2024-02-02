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В Краснодаре дебошир скакал на диване и распивал спиртное в мебельном магазине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-deboshir-skakal-na-divane-i-raspival-spirtnoe-v-mebelnom-magazine
В Краснодаре дебошир скакал на диване и распивал спиртное в мебельном магазине
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сигнал «Тревога» из ТРК на улице Уральской поступил сотрудникам вневедомственной охраны 2 февраля.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей мебельного магазина запрыгнул на дорогостоящий диван и стал распивать алкоголь.

Администратор сделал ему замечание. Однако дебошир, 33-летний житель Адыгеи, устроил скандал. Он нецензурно выражался и размахивал руками. На неоднократные требования прекратить не реагировал.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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