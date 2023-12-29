На Кубани пьяный посетитель кафе снял майку и провоцировал ссору с барменом

Инцидент произошел в декабре в кафе на улице Крупской в станице Павловской.

На пульт централизованной охраны Росгвардии из кафе поступил сигнал «Тревога». Правоохранители прибыли на место и установили, что 39-летний пьяный гость заведения снял майку и вышел на танцпол. Бармен сделал ему замечание, однако посетитель начал нецензурно выражаться и размахивать руками, провоцируя конфликт с сотрудниками кафе.

На неоднократные требования прекратить хулиганские действия нарушитель отвечал отказом. Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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