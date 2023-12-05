Пьяный водитель протаранил машину врача на парковке больницы в Краснодаре

Сигнал тревоги поступил сотрудникам Росгвардии из медицинского учреждения на улице имени 40-летия Победы в краевой столице.

Росгвардейцы прибыли на место, охранник указал на автомобиль марки Hyundai. За рулем машины был 51-летний местный житель. По словам охранника, он заехал на парковку на территории больницы, начал разворачиваться и повредил припаркованный автомобиль марки Daewoo, которая принадлежит сотруднице больницы.

По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения. Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушителя полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края в Telegram.

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