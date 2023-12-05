Пьяный мужчина вломился в отель и устроил скандал в травмпункте Анапы

Наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в отеле на улице Первомайской сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что администратор отеля заметила на входе постороннего пьяного мужчину и вызвала правоохранителей. При этом мужчина не пытался скрыться— он пожаловался на боли в ноге. Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь и передали 41-летнего анапчанина медикам.

Через 2 часа на пункт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» из городского травмпункта. Выяснилось, что скандал устроил тот же самый пациент, которого привезли ранее росгвардейцы. Мужчина устроил беспричинный скандал, он ругался нецензурной бранью и размахивал руками.

Действия нарушителя пресекли, мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что медпомощь анапчанину была оказана, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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