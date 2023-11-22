Пьяный дебошир устроил драку и разбил стеклянный стол в бане в Краснодаре

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября в банном комплексе на улице Онежской.

По предварительным данным, посетители бани распивали алкоголь и поссорились. Словесный конфликт перешел в потасовку, в ходе которой 29-летний местный житель разбил стеклянную столешницу. Администратор попросил оплатить ущерб, составивший 15 тыс. рублей, однако, мужчина отказался и начал выражаться нецензурно. Администратор нажал «тревожную кнопку».

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали дебошира и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

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