Пьяный дебошир бегал голым коридору и бил посуду в отеле в Сочи

Рано утром на пульт охраны поступил сигнал «Тревога» из отеля на улице Виноградной.

К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась администратор. Она рассказала, что постоялец ведет себя неадекватно — бегает по коридору без одежды, стучит в двери к другим гостям, нецензурно выражается. Кроме того, мужчина разбил посуду и сломал в своем номере электрочайник.

Дебошира задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

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