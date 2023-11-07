Пьяный дебошир бегал голым коридору и бил посуду в отеле в Сочи
Происшествия
07.11.2023 10:19
Рано утром на пульт охраны поступил сигнал «Тревога» из отеля на улице Виноградной.
К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась администратор. Она рассказала, что постоялец ведет себя неадекватно — бегает по коридору без одежды, стучит в двери к другим гостям, нецензурно выражается. Кроме того, мужчина разбил посуду и сломал в своем номере электрочайник.
Дебошира задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.
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