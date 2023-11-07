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Пьяный дебошир бегал голым коридору и бил посуду в отеле в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-deboshir-begal-golym-koridoru-i-bil-posudu-v-otele-v-sochi
Пьяный дебошир бегал голым коридору и бил посуду в отеле в Сочи
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Рано утром на пульт охраны поступил сигнал «Тревога» из отеля на улице Виноградной.

К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась администратор. Она рассказала, что постоялец ведет себя неадекватно — бегает по коридору без одежды, стучит в двери к другим гостям, нецензурно выражается. Кроме того, мужчина разбил посуду и сломал в своем номере электрочайник.

Дебошира задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

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