Мужчина пытался выбросить наркотики во время разговора с Росгвардией в Сириусе

Росгвардейцы на улице Хоккейной увидели прохожего, который внезапно изменил направление движения при виде патрульного автомобиля.

Мужчину остановили, а во время проверки документов он что-то вытащил из сумки, бросил на асфальт и попытался растоптать, после чего решил скрыться. Сбежавшего остановили. Выяснили, что избавиться 36-летний житель края решил от свертка с белым веществом, который позже изъяли полицейские.

Экспертиза показала, что содержимое в изъятом пакете — мефедрон массой 0,17 г. Нарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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