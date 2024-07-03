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В Краснодаре дебошир ломился в закрытый магазин и угрожал разбить стекла

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-deboshir-lomilsya-v-zakrytyj-magazin-i-ugrozhal-razbit-stekla
В Краснодаре дебошир ломился в закрытый магазин и угрожал разбить стекла
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сигнал «Тревога» поступил из торгового комплекса, расположенного на улице Северной.

На место прибыл наряд Росгвардии и заметил пьяного мужчину, который пришел в магазин до открытия и требовал впустить его внутрь. Получив отказ, дебошир стал дергать ручку входной двери, ругаться и угрожать разбить окна и дверь. На просьбы охранника успокоиться мужчина отвечал агрессией.

Росгвардейцы задержали нетрезвого нарушителя общественного порядка. Им оказался 24-летний приезжий из Волгограда, после задержания его передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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