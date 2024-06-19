Пьющих родителей-дебоширов накажут за насилие над детьми в Краснодаре

Инцидент произошел ночью 16 июня в одном из многоквартирных домов на улице Позднякова в Прикубанском округе Краснодара.

По словам соседей, ночью в многодетной семье произошел скандал. Жильцы дома утверждают, что слышали, как пьяная женщина громила мебель в квартире и била детей, а те звали на помощь.

В полиции получили информацию о семье, возможно, находящейся в социально опасном положении. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели проверку и навестили семью. Установили, что семья является неблагополучной — родители злоупотребляют алкоголем, постоянно конфликтуют с соседями, официально не трудоустроены, в квартире имеются признаки антисанитарии. В семье воспитывают троих детей: двух девочек в возрасте 11 и 13 лет и мальчика в возрасте 1,5 лет.

В отношении 38-летнего отца и 24-летней матери полицейские составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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