Годовалую девочку забрали из семьи дебоширов и нерях в Краснодаре

В Краснодаре полицейские привлекли родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию своей маленькой дочери.

Правоохранители получили информацию о семье, находящейся в социально опасном положении. По словам очевидцев, они слышали, как из квартиры, расположенной на третьем этаже одной из многоэтажек на улице 40 лет Победы, доносились звуки побоев и плач ребенка.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции УМВД России по Краснодару выехали на место и проверили информацию.

«При обследовании жилища и опросе определенного круга лиц установлено, что семья является неблагополучной, в квартире имеются признаки антисанитарии. Мужчина злоупотребляет алкогольными напитками, в семье регулярно происходят скандалы. В отношении родителей девочки в возрасте 1 год 8 месяцев составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegtram.

В отношении 33-летнего мужчины составили административное дело о мелком хулиганстве. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Ему грозит до 15 суток административного ареста.

Девочку поместили в детское медучреждение для обследования. По окончании проверки примут процессуальное решение. В полиции добавили, что 36-летняя женщина не имеет претензий к своему супругу.

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