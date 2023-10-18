В Краснодаре дали названия восьми улицам и проездам
На заседании городской Думы депутаты приняли решение о наименовании новых улиц и проездов.
Две новые улицы и три проезда в Прикубанском округе назвали именами Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны Ивана Бовкуна, Стефана Войтенко, Василия Дробязко.
В Карасунском округе двум улицам присвоили названия в честь председателя совета Краснодарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ивана Рыбалко и мецената-строителя Лю Трахова.
В станице Старокорсунской появится улица имени сотрудника криминалистического отдела органов внутренних дел Павла Черепа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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