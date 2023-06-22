В честь выдающихся спортсменов назовут две улицы и спортивную школу в Краснодаре

Новые наименования будут носить две улицы в Прикубанском округе краевой столицы и ДЮСШ № 2.

Две улицы в районе Западного Обхода будут носить имена мастера спорта СССР международного класса по легкой атлетике Михаила Барибана и советского, азербайджанского и российского футболиста, нападающего, тренера Владислава Лемиша.

Детско-юношеской спортивной школе № 2 в Краснодаре присвоили имя Николая Добрикова. Он первый в числе кубанских спортсменов установил рекорд СССР в тройном прыжке среди юношей старшего возраста, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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