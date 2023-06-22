Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В честь выдающихся спортсменов назовут две улицы и спортивную школу в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chest-vydayushhihsya-sportsmenov-nazovut-dve-ulitsy-i-sportivnuyu-shkolu-v-krasnodare
В честь выдающихся спортсменов назовут две улицы и спортивную школу в Краснодаре
Михаил Барибан. Фото kino-teatr.ru

Новые наименования будут носить две улицы в Прикубанском округе краевой столицы и ДЮСШ № 2.

Две улицы в районе Западного Обхода будут носить имена мастера спорта СССР международного класса по легкой атлетике Михаила Барибана и советского, азербайджанского и российского футболиста, нападающего, тренера Владислава Лемиша.

Детско-юношеской спортивной школе № 2 в Краснодаре присвоили имя Николая Добрикова. Он первый в числе кубанских спортсменов установил рекорд СССР в тройном прыжке среди юношей старшего возраста, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Изумрудном сквере Краснодара для ухода за растениями установят систему автополива.

Статьи
Что говорят звезды: знак зодиака Водолей
Что говорят звезды: знак зодиака Водолей
Пищевая сода: зачем ее пьют, польза и вред
Пищевая сода: зачем ее пьют, польза и вред
10 основных команд, которым надо обучить собаку
10 основных команд, которым надо обучить собаку
Кокос: польза и вред для организма
Кокос: польза и вред для организма
Гипотония: симптомы и лечение
Гипотония: симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях