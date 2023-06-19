Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Изумрудном сквере Краснодара для ухода за растениями установят систему автополива

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-izumrudnom-skvere-krasnodara-dlya-uhoda-za-rasteniyami-ustanovyat-sistemu-avtopoliva
В Изумрудном сквере Краснодара для ухода за растениями установят систему автополива
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Благоустройство Изумрудного сквера проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Зеленая зона располагается в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе.

Работы идут по установленному графику и выполнены уже более чем на 30%. В сквере приступили к обустройству новых тротуарных и велосипедных дорожек. Всего к работе привлекли 50 человек и 15 единиц техники.

Также здесь на территории более 44 тыс. кв. м высадят свыше 550 деревьев, около 15 тыс. кустарников и 24 тыс. многолетников. Ухаживать за зелеными насаждениями будут при помощи системы автополива.

Кроме того, в сквере появятся спортивная и детская площадки, а также зона для дрессировки и выгула собак, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре за благоустройство сквера Леонарда Гатова проголосовали более 42,3 тыс. человек.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях