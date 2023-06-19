В Изумрудном сквере Краснодара для ухода за растениями установят систему автополива

Благоустройство Изумрудного сквера проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Зеленая зона располагается в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе.

Работы идут по установленному графику и выполнены уже более чем на 30%. В сквере приступили к обустройству новых тротуарных и велосипедных дорожек. Всего к работе привлекли 50 человек и 15 единиц техники.

Также здесь на территории более 44 тыс. кв. м высадят свыше 550 деревьев, около 15 тыс. кустарников и 24 тыс. многолетников. Ухаживать за зелеными насаждениями будут при помощи системы автополива.

Кроме того, в сквере появятся спортивная и детская площадки, а также зона для дрессировки и выгула собак, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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