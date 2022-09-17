В Краснодаре число полос для выезда из Гидростроя увеличили до трех
В краевом центре с 17 сентября реорганизовали движение по улице Автолюбителей — на участке от Пожарно-спасательной части № 3 до улицы Мачуги.
На выезде из микрорайона Гидростроителей движение организовали по трем полосам, на въезде — по одной.
Эта мера должна улучшить дорожную ситуацию при выезде из микрорайона в утренние часы пик, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Специалисты департамента совместно с Центром организации дорожного движения мониторят дорожную ситуацию. При необходимости внесем изменения в режим работы соответствующих светофоров», — добавили в профильном департаменте.
Реорганизация движения на этом участке улицы Автолюбителей — второй этап улучшения дорожной ситуации при выезде и въезде в микрорайон Гидростроителей. Год назад там организовали прямой выезд с Автолюбителей на Мачуги. Также вступил в силу запрет левых поворотов с Автолюбителей и Трудовой Славы на улицу Мачуги.
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