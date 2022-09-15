На Кубани грузовикам вновь разрешат ездить по участку трассы М-4 «Дон» через перевал в Джубгу

Фото ГК «Автодор»

Об этом 15 сентября сообщили в ГК «Автодор».

Ограничение для грузовиков весом от 15 т на участке федеральной трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги действовало с 15 июня. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни для фур действовал запрет.

С 16 сентября летние ограничения прекращают действовать, сообщает ГК «Автодор» в Telegram.

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