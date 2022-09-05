На трассе к морю около Горячего Ключа 5 сентября образовался большой затор

На трассе к морю около Горячего Ключа 5 сентября образовался большой затор

Несмотря на ухудшение погоды, кубанцы устремились в сторону моря. Пробку из любителей бархатного сезона сняли очевидцы под Горячим Ключом.

Затор растянулся на несколько километров. Сервис навигации сообщает, что скопление автомобилей есть и на пути в Новороссийск — в районе поселка Афипского.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 сентября под Геленджиком на трассе образовалась пробка длиной почти 13 км.