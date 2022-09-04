Под Геленджиком на трассе образовалась пробка длиной почти 13 км

Скриншот andex.ru/maps

Затор образовался 4 сентября после 15:00. Транспорт стоит перед развязкой с Джубгой.

Водителям, двигающимся из Геленджика в сторону Краснодара по М-4 «Дон», приходится ехать более 2 часов, чтобы добраться до развязки. После нее до села Горское также пробка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на 12, 5 км. Также отмечается крупный затор в Джубге из-за ДТП.

Читайте также: пробки в Краснодарском крае — затор на выезде из Краснодара в будний день достиг 11 км.