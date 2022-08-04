Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре число отключенных из-за энергоаварии подстанций увеличилось до 67

Происшествия
04.08.2022 21:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-chislo-otklyuchennyh-iz-za-energoavarii-podstantsij-uvelichilos-do-62
В Краснодаре число отключенных из-за энергоаварии подстанций увеличилось до 67
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Крупное авариное отключение электроэнергии произошло вечером 4 августа в Западном округе.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ в Западном округе отключились три подстанции «ТГ-401», «ТГ-602» и «ТГ-604». Также отключены 40 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Тургенева, Монтажников, Гагарина, Герцена, Гаражной, Котовского, Северной, Красных Партизан, Головатого, Фрунзе, Кропоткина и Дальней. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ранее сообщалось о том, что вечером 4 августа отключилась подстанция «ТГ-305» и еще 22 трансформаторных подстанции в Прикубанском округе. Без электроэнергии остались жители улиц Передерия, Воровского, Красных Партизан, Рылеева, Труда, Власова и Бабушкина.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях