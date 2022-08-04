В Краснодаре число отключенных из-за энергоаварии подстанций увеличилось до 67
Происшествия
04.08.2022 21:53
Крупное авариное отключение электроэнергии произошло вечером 4 августа в Западном округе.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ в Западном округе отключились три подстанции «ТГ-401», «ТГ-602» и «ТГ-604». Также отключены 40 трансформаторных подстанций.
Без света остались жители улиц Тургенева, Монтажников, Гагарина, Герцена, Гаражной, Котовского, Северной, Красных Партизан, Головатого, Фрунзе, Кропоткина и Дальней. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Ранее сообщалось о том, что вечером 4 августа отключилась подстанция «ТГ-305» и еще 22 трансформаторных подстанции в Прикубанском округе. Без электроэнергии остались жители улиц Передерия, Воровского, Красных Партизан, Рылеева, Труда, Власова и Бабушкина.
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