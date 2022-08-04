В Краснодаре число отключенных из-за энергоаварии подстанций увеличилось до 67

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Крупное авариное отключение электроэнергии произошло вечером 4 августа в Западном округе.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ в Западном округе отключились три подстанции «ТГ-401», «ТГ-602» и «ТГ-604». Также отключены 40 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Тургенева, Монтажников, Гагарина, Герцена, Гаражной, Котовского, Северной, Красных Партизан, Головатого, Фрунзе, Кропоткина и Дальней. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ранее сообщалось о том, что вечером 4 августа отключилась подстанция «ТГ-305» и еще 22 трансформаторных подстанции в Прикубанском округе. Без электроэнергии остались жители улиц Передерия, Воровского, Красных Партизан, Рылеева, Труда, Власова и Бабушкина.