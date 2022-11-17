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В Краснодаре четыре улицы назовут в честь Почетных граждан города

Общество
17.11.2022 13:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-chetyre-ulitsy-nazovut-v-chest-pochetnyh-grazhdan-goroda
В Краснодаре четыре улицы назовут в честь Почетных граждан города
Виктор Казанцев. Фото ludirf.ru

В краевой столице появятся улицы имени Виктора Горбатко, Валерия Самойленко, Евгения Суслова и Виктора Казанцева. Такое решение приняли на 48 очередном заседании Гордумы.

Новые улицы появятся в Прикубанском округе в районе улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина:

  • улица имени Валерия Самойленко, с юго-запада на северо-восток от улицы имени Мурата Ахеджака;
  • улица имени Евгения Суслова, с юго-запада на северо-восток от Мурата Ахеджака;
  • улица имени Героя Российской Федерации Виктора Казанцева, с юго-запада на северо-восток от Мурата Ахеджака;
  • улица имени Виктора Горбатко, с северо-запада на юго-восток от улицы имени писателя Булгакова.

«В районе улицы Пригородной, в одном из новых микрорайонов, мы наименовали улицы в честь заслуженных и уважаемых людей, которым совершенно заслуженно присвоено высшее городское звание. Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Виктор Горбатко — первый, кому было присвоено звание Почетного гражданина Краснодара в 1969 году. Об их жизни и заслугах должны знать горожане — это патриотическое воспитание, знание истории своего города», — цитирует заместителя председателя городской Думы Зорика Садояна пресс-служба мэрии Краснодара.

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