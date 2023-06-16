В Краснодаре «черные» мусорщики несколько раз за день выбросили строительные отходы в поля

Случаи незаконного выброса мусора 15 июня зафиксировали сразу на четырех улицах: Дежнева, Береговой, Лаперуза и Дорожной.

«По результатам проведения мониторинга сети Интернет краснодарскими полицейскими инициировано проведение ряда проверок по фактам незаконного выброса отходов вне установленных для этого мест», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

В ведомстве напомнили, что за незаконный выброс мусора предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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