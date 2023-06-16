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В Краснодаре «черные» мусорщики несколько раз за день выбросили строительные отходы в поля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-chernye-musorshhiki-neskolko-raz-za-den-vybrosili-stroitelnye-othody-v-polya
В Краснодаре «черные» мусорщики несколько раз за день выбросили строительные отходы в поля
Фото из соцсетей

Случаи незаконного выброса мусора 15 июня зафиксировали сразу на четырех улицах: Дежнева, Береговой, Лаперуза и Дорожной.

«По результатам проведения мониторинга сети Интернет краснодарскими полицейскими инициировано проведение ряда проверок по фактам незаконного выброса отходов вне установленных для этого мест», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

В ведомстве напомнили, что за незаконный выброс мусора предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Читайте также: в Краснодаре изымут грузовики у «черных» мусорщиков, выбрасывающих строительные отходы в пригороде. Два грузовых автомобиля незаконно выбрасывали строительные отходы на территории поселка Октябрьского.

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