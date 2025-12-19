В Краснодаре бывшей воспитательнице дали 3 года за истязание детей в саду

Советский районный суд 19 декабря огласил приговор бывшей воспитательнице детского сада № 167 краевой столицы. Женщину признали виновной в истязании детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию.

Следствием и судом установлено, что воспитательница с декабря 2024 года по март 2025-го систематически применяла к детям физическую силу по малозначительным поводам, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина выражала свое раздражение и неприязнь ударами руками и различными предметами, толчками, хватала и таскала детей за одежду и волосы, щипала, трясла, стаскивала с кроватей и бросала на пол. Это попало на камеры видеонаблюдения, после чего было возбуждено уголовное дело.

Подсудимая признала вину и раскаялась, назвав причинами такого поведения постоянную усталость и баловство детей.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на опубликованных кадрах видно, как сотрудница детского сада толкает девочку, от чего дошкольница падает на пол. Одного из воспитанников женщина грубо стаскивает с кровати. Также на видео запечатлено, как в раздевалке, когда дети переодевались, воспитатель схватила бегавшую девочку за волосы.

