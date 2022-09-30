В Краснодаре бывшего полицейского будут судить по обвинению в мошенничестве

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи завершили расследование этого уголовного дела. 32-летнего бывшего сотрудника уголовного розыска отдела полиции Центрального округа УМВД Краснодара обвиняют в покушении на мошенничество. Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, полицейский знал о расследовании уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в краже. Он решил обманом похитить у него деньги и сказал подозреваемому, что поможет ему избежать лишения свободы, если он передаст ему 3 млн рублей.

Мужчина согласился, но сообщил об этом предложении от полицейского сотрудникам СК. Днем 30 июня он встретился с полицейским возле одного из домов на улице Айвазовского и передал ему требуемую сумму. После этого правоохранителя задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудник полиции во время следствия дал признательные показания по этому преступлению. Сейчас он находится под домашним арестом.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали это уголовное дело на рассмотрение в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело в отношении бывшего полицейского направили для рассмотрения в Октябрьский районный суд Краснодара. За это преступление 32-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«По результатам проведенной служебной проверки 6 июля 2022 года сотрудник был уволен со службы из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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