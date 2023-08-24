Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре бухгалтеру фирмы дали 3 года условно за мошенничество с кредитом на 520 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-buhgalteru-firmy-dali-3-goda-uslovno-za-moshennichestvo-s-kreditom-na-520-mln-rublej
В Краснодаре бухгалтеру фирмы дали 3 года условно за мошенничество с кредитом на 520 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении главного бухгалтера ООО «Черномор-Нефтестрой», которую обвиняли в мошенничестве.

По данным следствия, в августе 2020 года женщина вместе с сообщниками обратилась в «Россельхозбанк» с заявкой на заключение договора об открытии кредитной линии. Злоумышленники предоставили в банк подложные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, заключенные между организацией и ООО «Черномор-Нефтестрой».

Кредитная линия была открыта. После того, как деньги поступили, женщина и ее сообщники их похитили. Ущерб превысил 520 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде подсудимая вину признала полностью, от дачи показаний отказалась. Суд назначил ей 3 года условно с испытательным сроком на 3 года. С осужденной в пользу АО «Россельхозбанк» взыскали 521,8 млн рублей.

Читайте также: гадалка на акциях: жительница Белореченска обманула 23 знакомых на 35 млн рублей.

Статьи
Кто такой Евгений Пригожин в 10 фактах
Кто такой Евгений Пригожин в 10 фактах
Сахарный диабет: типы, симптомы и лечение
Сахарный диабет: типы, симптомы и лечение
Катитесь отсюда: курортные территории запрещают электросамокаты
Катитесь отсюда: курортные территории запрещают электросамокаты
Как сесть на шпагат? Пять домашних упражнений для растяжки
Как сесть на шпагат? Пять домашних упражнений для растяжки
Почему горят леса и поля в Краснодарском крае? Кто виноват и что не делать?
Почему горят леса и поля в Краснодарском крае? Кто виноват и что не делать?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях