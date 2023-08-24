В Краснодаре бухгалтеру фирмы дали 3 года условно за мошенничество с кредитом на 520 млн рублей

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении главного бухгалтера ООО «Черномор-Нефтестрой», которую обвиняли в мошенничестве.

По данным следствия, в августе 2020 года женщина вместе с сообщниками обратилась в «Россельхозбанк» с заявкой на заключение договора об открытии кредитной линии. Злоумышленники предоставили в банк подложные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, заключенные между организацией и ООО «Черномор-Нефтестрой».

Кредитная линия была открыта. После того, как деньги поступили, женщина и ее сообщники их похитили. Ущерб превысил 520 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде подсудимая вину признала полностью, от дачи показаний отказалась. Суд назначил ей 3 года условно с испытательным сроком на 3 года. С осужденной в пользу АО «Россельхозбанк» взыскали 521,8 млн рублей.

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