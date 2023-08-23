Гадалка на акциях: жительница Белореченска обманула 23 знакомых на 35 млн рублей

Бывшая сотрудница банка, 27-летняя местная жительница, отправится под суд за серию мошенничеств.

По данным следствия, девушка предлагала знакомым инвестировать сбережения в акции на выгодных условиях. Она гарантировала, что в короткий срок вкладчики получат доход до 100% от вложенной суммы — это в разы превышало официально установленные банком процентные ставки по вкладам для физлиц. Несмотря на это люди продолжали ей верить даже после увольнения.

Установили, что финансистка в течение четырех месяцев получала от знакомых деньги и тратила их по своему усмотрению. Чтобы не потерять клиентов, некоторым знакомым она вернула деньги с процентами, однако сделала это за счет чужих денег.

Кроме того, у одного из товарищей она взяла беспроцентный заем на развитие бизнеса в 800 тыс. рублей, но долг так и не вернула. Общая сумма ущерба составила более 35 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает «МВД Медиа».

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