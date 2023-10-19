В Краснодаре будут судить женщину, которая задушила агрессивного гостя из Сочи

Убийство произошло в июне этого года в Краснодаре. В октябре уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы направили в суд.

По версии следствия, к 32-летней женщине через общих знакомых обратился 26-летний житель Сочи. Он попросил женщину пустить его с 34-летней сожительницей в дом на ночлег. Ночью гости выпивали с хозяйкой дома и употребляли наркотики. В какой-то момент мужчина начал угрожать свой сожительнице убийством. Хозяйка дома заступилась за гостью. После того, как мужчина успокоился, хозяйка дома напала на него и задушила.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие собрало достаточно доказательств. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд Краснодара. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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