В Краснодаре будут судить троих парней, разменивавших фальшивые деньги в кофейнях и магазинах

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении троих 23-летних местных жителей, которые сбывали фальшивые двухтысячные купюры.

По данным следствия, трое парней приобрели фальшивые денежные банкноты номиналом 2 тыс. рублей на одном из сайтов и сбыли их в магазинах и кофейнях на улицах Тургенева, Северной, Рождественской Набережной, Ростовском шоссе и в поселке Знаменском. Всего выявили пять фактов распространения фальшивок.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование завершили, материалы направили в суд. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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