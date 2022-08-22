Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре будут судить троих парней, разменивавших фальшивые деньги в кофейнях и магазинах

Происшествия
22.08.2022 10:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-troih-parnej-razmenivavshih-falshivye-dengi-v-kofejnyah-i-magazinah
В Краснодаре будут судить троих парней, разменивавших фальшивые деньги в кофейнях и магазинах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении троих 23-летних местных жителей, которые сбывали фальшивые двухтысячные купюры.

По данным следствия, трое парней приобрели фальшивые денежные банкноты номиналом 2 тыс. рублей на одном из сайтов и сбыли их в магазинах и кофейнях на улицах Тургенева, Северной, Рождественской Набережной, Ростовском шоссе и в поселке Знаменском. Всего выявили пять фактов распространения фальшивок.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование завершили, материалы направили в суд. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске турист ходил по ресторанам, а платил фальшивыми деньгами.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
  6. В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки
Прямой эфир
Мы в соцсетях