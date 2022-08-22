В Краснодаре будут судить троих парней, разменивавших фальшивые деньги в кофейнях и магазинах
Происшествия
22.08.2022 10:29
В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении троих 23-летних местных жителей, которые сбывали фальшивые двухтысячные купюры.
По данным следствия, трое парней приобрели фальшивые денежные банкноты номиналом 2 тыс. рублей на одном из сайтов и сбыли их в магазинах и кофейнях на улицах Тургенева, Северной, Рождественской Набережной, Ростовском шоссе и в поселке Знаменском. Всего выявили пять фактов распространения фальшивок.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование завершили, материалы направили в суд. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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